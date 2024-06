Sindicato Rural realiza 1° evento carbono neutro do agro nesta semana

Sarah Chaves, com informações do SRCG

Com a participação da política nacional e referências na pecuária, como o ex-ministro da economia, Paulo Guedes, o presidente da FPA, Pedro Lupion e a pecuarista Carmen Perez, o Interagro será realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho.

O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho e será o primeiro do agro sul-mato-grossense a ser considerado Carbono Neutro, medindo e compensando todas as emissões geradas pelo evento.

Todas as métricas de emissões de carbono serão administradas pela empresa AMAIS Governança Agroambiental, que compensará essas emissões em um fundo de crédito oficial do Brasil, na Amazônia. A empresa também se responsabilizará pelos resíduos gerados no evento, com separação dos materiais recicláveis e dos orgânicos, que serão destinados à produção de adubo .“É uma iniciativa louvável. Poucos eventos no Brasil se atentam para a necessidade de se medir e compensar suas emissões. Representantes da agropecuária realmente saem a frente com esse perfil de iniciativa, que em pouco tempo deverá ser o básico para qualquer tipo de evento”, afirmou a CEO da AMAIS, Daniele Coelho Marques.

A empresa também medirá as emissões dos voos utilizados pelos palestrantes de fora do estado, seus deslocamentos terrestres. As iniciativas serão registradas em um relatório de sustentabilidade, incluindo as ações vinculadas aos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ligados ao Pacto Global Agenda 2030, da ONU.

“Da porteira para fora também precisamos dar o exemplo, evidenciando o ESG na prática e com isso mostrando que ser sustentável é uma ação cotidiana, e que precisa entrar na conta. É necessário medir e apresentar os resultados de forma concreta”, explica o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Serviço

Evento: Interagro

Data: de 20 a 22 de junho a partir das 18h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Incrições: www.interagro2024.com.br

