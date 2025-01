Bolsa Família 2025: confira o calendário de pagamento de fevereiro

Os beneficiários do Bolsa Família no mês de fevereiro começarão a ser pagos no próximo dia 17, junto ao benefício do auxílio-gás. O programa do governo federal garante o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os valores serão disponibilizados de maneira escalonada conforme último dígito do Número de Identificação Social (NIS),

Calendário de pagamento do Bolsa Família em fevereiro de 2025

Dia 17: NIS final 1

Dia 18: NIS final 2

Dia 19: NIS final 3

Dia 20: NIS final 4

Dia 21: NIS final 5

Dia 24: NIS final 6

Dia 25: NIS final 7

Dia 26: NIS final 8

Dia 27: NIS final 9

Dia 28: NIS final 0

Calendário de pagamento do Bolsa Família ao longo de 2025

Janeiro: de 20/1 a 31/1;

Fevereiro: de 17/2 a 28/2 (pago em conjunto ao auxilio-gás);

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 15/4 a 30/4 (pago em conjunto ao auxilio-gás);

Maio: de 19/5 a 30/5;

Junho: de 16/6 a 30/6 (pago em conjunto ao auxilio-gás);

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 29/8 (pago em conjunto ao auxilio-gás);

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 20/10 a 31/10 (pago em conjunto ao auxilio-gás);

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12 (pago em conjunto ao auxilio-gás).

