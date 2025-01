Brasil inicia alistamento militar feminino

A partir desta quarta-feira (1º), jovens brasileiras nascidas em 2007 poderão se alistar voluntariamente para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF), um marco na história das Forças Armadas. O alistamento poderá ser feito até 30 de junho de 2025.

As interessadas poderão realizar o cadastro no site oficial ou presencialmente nas Juntas de Serviço Militar de todo o país.

O programa, que oferece 1.500 vagas em 29 municípios de 14 estados, permitirá que mulheres sejam incorporadas como marinheiras-recrutas na Marinha, soldados no Exército ou soldados de segunda-classe na Força Aérea. A primeira incorporação ocorrerá em 2026.

As candidatas passarão por etapas de avaliação que incluem entrevista, inspeção de saúde e testes físicos. Além disso, poderão escolher a força militar que desejam integrar, dependendo de suas aptidões e da disponibilidade de vagas.

O serviço tem duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação anual por até oito anos, dependendo do interesse mútuo entre a incorporada e as Forças Armadas.

As mulheres selecionadas terão os mesmos direitos e deveres dos homens, incluindo remuneração, auxílio-alimentação, licença-maternidade e contagem de tempo para aposentadoria. Além disso, elas participarão de treinamentos físicos e de capacitação profissional pelo Projeto Soldado Cidadão, que oferece cursos em diversas áreas.

Ao término do serviço, as integrantes receberão o Certificado de Reservista e a Certidão de Tempo de Serviço. Na reserva, deverão participar do Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) por cinco anos, como ocorre com os reservistas homens.

Atualmente, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo das Forças Armadas, aproximadamente 37 mil integrantes. Até então, o ingresso feminino era restrito a oficiais e sargentos, por meio de concursos públicos, ou como temporárias. Com o SMIF, as jovens brasileiras ganham a oportunidade de servir ao país como soldados, marcando uma nova etapa na inclusão feminina.

