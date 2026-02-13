Brasil mira diplomacia do agro e da IA em missão presidencial na Índia e Coreia do Sul

O presidente Lula cumpre, entre 18 e 24 de fevereiro, agenda oficial na Índia e na Coreia do Sul com foco na ampliação do comércio agrícola, na atração de investimentos em cadeias produtivas estratégicas e no fortalecimento da cooperação em inteligência artificial. A viagem combina diplomacia econômica e inovação tecnológica, com ênfase em segurança alimentar, transformação digital e modernização do agronegócio.

Em Nova Deli, onde permanece de 18 a 22, Lula retribui a visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Brasil durante a Cúpula do BRICS de 2025. A Índia, hoje a economia que mais cresce no G20, é considerada parceira-chave para o avanço de acordos voltados à produção agrícola sustentável, fertilizantes, biocombustíveis e inovação em tecnologias aplicadas ao campo.

Desde 2006, Brasil e Índia mantêm parceria estratégica, agora estruturada em cinco pilares para a próxima década: defesa e segurança; segurança alimentar e nutricional; transição energética e mudança do clima; transformação digital e tecnologias emergentes; e parcerias industriais. No eixo agrícola, a expectativa é ampliar o intercâmbio em agricultura familiar, produção de grãos, açúcar, proteínas e insumos estratégicos, além de fortalecer a negociação para expansão do acordo Mercosul-Índia.

A agenda inclui ainda a assinatura de uma declaração sobre parceria digital para o futuro, conectando inovação tecnológica à produtividade agroindustrial. A cooperação envolve desde sistemas inteligentes de monitoramento climático até automação de cadeias logísticas e rastreabilidade de alimentos — temas centrais para a competitividade do agronegócio brasileiro.

No campo da inteligência artificial, Lula participa, no dia 19, da Cúpula Global de IA em Nova Deli, evento que deve reunir representantes de 50 países. Será a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um fórum internacional de alto nível dedicado exclusivamente à inteligência artificial. A presença brasileira sinaliza interesse em consolidar políticas públicas para IA voltadas ao desenvolvimento econômico, à modernização dos serviços públicos e à transformação digital do setor produtivo, inclusive no campo.

No dia 20, o governo brasileiro promove o evento paralelo “IA para o bem de todos”, com ministros das áreas de Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Comunicações e Gestão. A proposta é apresentar diretrizes para o uso ético e inclusivo da inteligência artificial, incluindo aplicações na agricultura de precisão, no monitoramento ambiental e na gestão de riscos climáticos.

Entre 22 e 24 de fevereiro, Lula segue para Seul, a convite do presidente Lee Jae Myung. A visita de Estado resultará na assinatura do Plano de Ação Trienal 2026-2029, com previsão de aprofundamento da cooperação tecnológica e industrial. A Coreia do Sul é vista como parceira estratégica para investimentos em inovação, automação, semicondutores, conectividade 5G e soluções digitais aplicadas ao agronegócio.

Nos fóruns empresariais previstos nas duas capitais, o agronegócio figura entre os eixos centrais. Em Nova Deli, mais de 300 empresas brasileiras participam de painéis sobre minerais estratégicos, transição energética, saúde ambiental e agricultura familiar. Em Seul, o Fórum Brasil-Coreia reunirá 230 empresas, com debates sobre inteligência artificial, cadeias agroindustriais, alimentos e bebidas, açúcar e etanol.

O fluxo comercial reforça a relevância dos dois mercados. Em 2025, o comércio bilateral Brasil-Índia superou US$ 15 bilhões, com destaque para exportações brasileiras de petróleo, açúcar, óleos vegetais e minério de ferro. Com a Coreia do Sul, o intercâmbio alcançou US$ 10,8 bilhões, incluindo vendas de farelo de soja, álcool e café. A estratégia do governo é agregar tecnologia e valor às exportações primárias, conectando produção agrícola a inovação digital.

