Centro-oeste tem a maior taxa de usuários de internet no Brasil

Vinícius Santos com informações do IBGE

Em 2023, 88,0% da população brasileira com 10 anos ou mais, o equivalente a 164,5 milhões de pessoas, utilizou a Internet nos últimos três meses, segundo o módulo Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Esse percentual é um aumento em relação aos 87,2% registrados em 2022 e aos 66,1% em 2016.

O Centro-Oeste é a região com o maior percentual de usuários de Internet, atingindo 91,4%. As regiões Norte e Nordeste possuem percentuais inferiores, com 85,3% e 84,2%, respectivamente. A Região Norte apresentou o maior crescimento em relação ao ano anterior, com um aumento de 2,9 pontos percentuais, comparado ao crescimento médio nacional de 0,8 pontos percentuais. De 2019 a 2023, as Regiões Norte e Nordeste cresceram 15,3 e 14,2 pontos percentuais, respectivamente.

Na área urbana, 89,6% da população utiliza a Internet, enquanto nas áreas rurais o percentual é de 76,6%. O uso de Internet nas áreas rurais cresceu significativamente desde 2016, quando era de 33,9%, aumentando para 72,7% em 2022 e 76,6% em 2023.

Entre os gêneros, 88,7% das mulheres utilizaram a Internet em 2023, ligeiramente acima dos 87,3% dos homens. Em termos de escolaridade, 98,3% das pessoas com ensino superior incompleto e 97,6% com ensino superior completo acessam a Internet. Por outro lado, apenas 44,4% das pessoas sem instrução têm acesso.

No que diz respeito à cor ou raça, 89,5% das pessoas brancas, 87,6% das pessoas negras e 86,8% das pessoas pardas usaram a Internet em 2023. Em 2016, esses percentuais eram mais baixos, com 72,6% das pessoas brancas, 63,9% das negras e 60,3% das pardas utilizando a Internet.

A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Apesar de contar com apenas quatro unidades federativas, é a segunda maior região em extensão territorial do Brasil, atrás apenas da Região Norte.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também