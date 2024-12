Defesa Civil encerrará apoio logístico aos municípios do Rio Grande do Sul

Depois de sete meses desde as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e afetaram 441 cidades, O Ministério de Estado da Defesa encerrou o apoio logístico às ações de Proteção e Defesa Civil da Região Sul em situação de calamidade pública.



A chuva forte começou em 27 de abril em Santa Cruz do Sul, na Região dos Vales e avançou por mais 10 dias. As bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí transbordaram e a água invadiu municípios, arrasando cidades e destruindo vidas.

Em 1° de maio foi instituída a Portaria para as ações de apoio logístico e conforme a nova medida, o encerramento será concluído em 16 de dezembro, completando 7 meses e 15 dias.

Depois das enchentes, o Governo Federal publicou diversas medidas provisórias, liberando crédito extraordinário para a reconstrução dos municípios e para operações de crédito que somam mais de R$ 37 bilhões.



