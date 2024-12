Deslizamento de terra provoca três mortes em Taubaté

Um deslizamento de terra, ocorrido na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Barreiro, zona rural de Taubaté, no interior de São Paulo, resultou em três mortes e deixou um homem ferido.

A tragédia aconteceu por volta das 17h30, no horário local, enquanto chovia na região. Os trabalhos de resgate mobilizaram uma força-tarefa e se estenderam por mais de sete horas, com o último corpo sendo encontrado na madrugada deste sábado (28).

A casa atingida pelo deslizamento abrigava seis pessoas no momento do incidente: duas crianças e quatro adultos. As crianças escaparam ilesas, mas os quatro adultos foram soterrados.

Um homem de 49 anos foi o único sobrevivente entre os adultos. Ele foi resgatado consciente. Com fratura na perna direita, foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté e recebeu alta na madrugada deste sábado.

Entre as vítimas fatais estão uma mulher de 38 anos, um homem de 34 anos e outro homem, identificado como o caseiro da propriedade. Os corpos foram retirados dos escombros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Com o encerramento das buscas, o local foi isolado pela Polícia Civil e pela Defesa Civil. As equipes realizarão perícias para avaliar o risco de novos deslizamentos na área.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.

