M3nin0 tem p3it0 atr4vess4d0 por b4rra de ferr0

Redação, com CM7 atualizado em 19/06/2024 às 13h36

Uma simples brincadeira de criança quase acabou em tragédia na última segunda-feira, (17) em Abaetetuba, Pará. Um menino, que não teve a idade revelada, acabou com uma barra de ferro atravessada no peito após cair em uma área de construção.

O acidente ocorreu em um terreno em obras, onde vergalhões estavam fincados no solo de concreto. Durante a brincadeira, a criança tropeçou e caiu sobre uma das pontas dos ferros, que perfurou seu peito. Rapidamente, populares prestaram socorro e levaram a vítima ao hospital municipal de Abaetetuba.

Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para um hospital em Belém, onde passou por uma cirurgia de emergência. As últimas informações indicam que a criança se recupera bem após o procedimento cirúrgico. Apesar do susto, o desfecho poderia ter sido muito pior, servindo como um alerta importante para pais e responsáveis sobre os perigos de brincar em áreas de construção.

IMAGENS FORTES: Criança tem peito atr4vessado por b4rra de ferr0https://t.co/tBbb6xjMgG pic.twitter.com/sohGda5qie — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) June 19, 2024

