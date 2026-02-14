Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Brasil

Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas

Buscas continuam neste sábado (14); 71 pessoas foram resgatadas

14 fevereiro 2026 - 16h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidenteMergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma lancha naufragou na tarde dessa sexta-feira (13) próximo a Manaus, no Amazonas, deixando dois mortos e sete pessoas desaparecidas. O governo do Amazonas montou uma força-tarefa para o resgate das vítimas e a busca pelos desaparecidos segue neste sábado (14).

Os passageiros viajavam na lancha rápida Lima de Abreu XV, que saiu de Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte. O naufrágio ocorreu na região do encontro dos rios Negro e Solimões e 71 pessoas foram resgatadas por outra embarcação que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Marinha e equipes de assistência social e segurança foram mobilizados nas buscas, no resgate e no apoio às vítimas. Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente.

Os dois mortos são uma mulher de 22 anos e uma criança do sexo feminino de aproximadamente três anos. A criança chegou a ser resgatada pelas equipes de salvamento e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, da zona leste de Manaus, mas deu entrada na unidade já sem vida. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), para identificação e liberação às famílias.

As 71 pessoas resgatadas com vida também foram levadas para Manaus. Quatro adultos deram entrada em unidades da rede estadual de saúde. Dois pacientes fizeram exames e permanecem sob acompanhamento da equipe multidisciplinar, com quadros estáveis. Mais dois adultos receberam atendimento, passaram por avaliação clínica, exames e receberam alta hospitalar com orientações médicas.

O condutor da embarcação foi detido no início da noite e as investigações estão sendo feitas para apurar as causas do naufrágio.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Empresas precisam se enquadrar nas regras
Brasil
Hoje é o último dia para empresas se adequarem ao ECA Digital
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
Brasil
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
A viagem consolida uma agenda que une diplomacia econômica, segurança alimentar e inteligência artificial
Brasil
Brasil mira diplomacia do agro e da IA em missão presidencial na Índia e Coreia do Sul
Ministros - Foto: Reprodução / Flickr / STF
Justiça
'Linha dura', André Mendonça assume caso Master após saída de Toffoli
Ministro Dias Toffoli
Brasil
Pressão cresce e Toffoli deixa relatoria sobre o Banco Master
Reprodução
Brasil
Anvisa manda recolher lotes de fórmula infantil Alfamino
Thales Machado
Brasil
Secretário de governo mata filho e morre em seguida no sul de Goiás
Piloto foi preso antes de um voo no aeroporto de Congonhas
Brasil
Latam demite piloto preso por estuprar meninas
Após Gaga e Madonna, Shakira é confirmada como atração do Todo Mundo no Rio
Brasil
Após Gaga e Madonna, Shakira é confirmada como atração do Todo Mundo no Rio
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos