Silvio Santos morreu por complicações causadas pela H1NI, diz hospital

O Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo, divulgou que a causa da morte comunicador e empresário Silvio Santos, de 93 anos, foi uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1).

A broncopneumonia é um tipo de pneumonia que causa inflamação dos alvéolos, responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue. No dia da internação, em 1º de agosto, a assessoria do SBT chegou a afirmar que o comunicador passaria apenas por exames de imagem.

Antes de se internar em agosto, Silvio esteve em julho no Albert Einstein cuidando de um quadro de H1N1. Na ocasião, ele teve alta dias depois para recuperação em casa.

Falecimento – apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, morreu aos 93 anos, neste sábado (17). A informação foi confirmada pela própria emissora através da rede social.

Em nota no X, antigo Twitter, o SBT enfatizou que Silvio foi responsável por levar alegria e amor a todos os brasileiros por meio da televisão.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muita grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também