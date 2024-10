Abertas as inscrições para seminário sobre saúde e inovação em alusão ao dia do servidor

A Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas, até 23 de outubro, para o seminário "Servidor 360º: Saúde, Inovação e Inteligência Artificial". O evento acontecerá no dia 24 de outubro de 2024, em alusão ao Dia do Servidor Público. As inscrições podem ser realizadas no Portal de Cursos da Escola de Governo.

Com uma programação diversificada e voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, o evento abordará temas como: inovação na gestão pública, saúde, bem-estar e o futuro da administração pública. As palestras acontecerão presencialmente na sede da Escolagov em dois períodos, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, totalizando uma carga horária de 8 horas/aula.

Conforme a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula de Assunção, o objetivo é proporcionar um espaço de aprendizado e troca de experiências, abordando temas que são essenciais para o desenvolvimento dos servidores públicos e ainda, celebrar o dia do servidor.

“Em um mundo em constante transformação, é fundamental que nossos servidores estejam equipados com conhecimento e ferramentas que promovam a saúde, a inovação e o uso da inteligência artificial em suas rotinas de trabalho. Será também um momento de reconhecimento aos servidores, fundamentais na construção de um serviço público mais eficiente e humano. O comprometimento e a dedicação dos agentes públicos fazem toda a diferença na vida da população que atendemos”, destacou.

O evento contará com a participação de especialistas em diversas áreas, visando abordar temas estratégicos para a administração pública moderna. Entre as palestras, destacam-se:

"Empreendedorismo e Inovação na Gestão Pública", com Leonardo Tostes Palma, que discutirá práticas e ferramentas inovadoras aplicáveis à gestão pública;



"Saúde e Bem-estar do Servidor", com o sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Teófilo G. Rafael da Silva, abordando iniciativas voltadas à qualidade de vida dos servidores;



"Saúde Mental e Trabalho: Uma Reflexão Necessária", ministrada pelo Tenente Bombeiro Militar, Antônio Oliveira Franco, com foco na importância do equilíbrio emocional no ambiente de trabalho;



e "Investimentos e Inteligência Artificial", com Claudio Ramos, com insights sobre a aplicação de IA e práticas de gestão financeira.

As inscrições para o seminário estão abertas até o dia 23 de outubro de 2024 no Portal de Cursos da Escola de Governo, estão disponíveis 45 vagas. O seminário representa uma oportunidade significativa de aprimoramento técnico e comportamental, visando fortalecer as competências dos servidores para uma administração pública mais eficiente e eficaz.

Serviço:

Data: 24 de outubro de 2024

Horário: 8h às 11h30 | 14h às 17h

Local: Escolagov – Rua Dr. Michael Scaff, nº 53 Chacará Cachoeira – Campo Grande

Inscrições: de 17/10 a 23/10/2024

Vagas: 45

