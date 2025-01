Adjuntos são nomeados para completar pastas de secretários anunciados

Após anunciar nove nomes de seu novo secretariado que passou por reforma neste início de novo mandato, a prefeita Adriane Lopes (PP), designou os adjuntos, que assumem o lugar do secretário em suas ausências e faz parte da gestão relacionada ao desempenho das autarquias.

Foram publicados em edição extra do Diário Oficial de segunda-feira (7), os seguintes nomes: Maria Lúcia De Fátima De Oliveira que exercerá como secretária Adjunta do professor, Lucas Bitencourt na Semed (Secretaria Municipal de Educação).



Junto com Andréa Alves na Secretaria de Administração e Inovação (Semadi), atuará como adjunta, Valéria Maria Barbosa Regis Machado.

Na Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Andréa Luiza Torres de Figueiredo será adjunta de Paulo da Silva. Já Isaac José de Araújo serão adjunto de Márcia Hokama na Secretaria de Fazenda.

