Alunos já podem realizar exames práticos de habilitação, segundo Detran

Com a conclusão das obras de recuperação das pistas utilizadas em exames práticos na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em Campo Grande, nesta quarta-feira (06), os alunos das categorias A e B já podem marcar e realizar seus exames práticos.

A diretora de Habilitação do órgão, Rosilda Melo, explica que é necessário que os Centro de Formação de Condutores (CFC’s) reagendem os alunos que não realizaram os exames devido à interrupção dos atendimentos. “Para retornar as provas é obrigatório o uso da máscara por parte do aluno, do instrutor e do examinador, além do uso do álcool em gel, disponibilizado dentro do veículo.”

Rosilda comenta que para os exames de categoria A, além da máscara é necessário que o aluno use capacete individual. “Apenas aos candidatos que apresentarem capacete próprio, sendo vedado o seu compartilhamento, poderão realizar a prova”, comenta.

Para evitar a disseminação do Novo Coronavírus, o instrutor irá higienizar os veículos a cada aluno que usá-lo. Além disso a recomendação é para não agendar e nem realizar exame o candidato que apresentar sintomas do novo coronavírus.

Sobre a obra

De acordo com o engenheiro projetista e fiscal da obra, Alexandre Augusto Hokama, foi feita a recuperação do pavimento no trecho crítico da pista de categoria A, para motos, repintura dos balizamentos na pista de categoria B e recuperação do pavimento.

A obra foi orçada em R$ 320,4 mil e é de responsabilidade da empresa Trento Soluções em Construção Ltda. No total, foram recapeados 3.343,6 metros quadrados, além do fechamento de buracos de 334,39 metros quadrados.

