Ator Nando Rodrigues alerta campo-grandenses: “Fiquem em casa, usem máscaras”

O ator global Nando Rodrigues alertou, em vídeo gravado ao lado do prefeito Marquinhos Trad, na manhã desta quarta-feira (24), para que a população respeite as medidas de biossegurança, use máscaras e, se for possível, fique em casa.

“Tô aqui para fazer um pedido muito importante, peço a todos que, neste momento de pandemia, respeite as normativas, fiquemos em casa sempre que possível e, se viermos a sair às ruas, que a gente use as máscaras, para nos proteger e proteger os nossos. É um momento difícil para todos nós, mas vai passar”, disse.

Ao fim da fala do ator, o prefeito emendou cobrando da população, comportamento social, exemplo, cidadania, respeito e responsabilidade coletiva. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também