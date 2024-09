Capital fica na 2ª colocação em ranking nacional de funcionamento da máquina pública

Campo Grande passou a ocupar a 2ª colocação no ranking de Funcionamento da Máquina Pública, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP).

A capital sul-mato-grossense avançou 23 posições ao registrar avanços em todos os pilares do Ranking de Competitividade dos Municípios 2024 em comparação com o ano anterior. O estudo analisou 404 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Já no quesito transparência, a cidade morena ocupa o 1º lugar em transparência. O mesmo estudo da CLP mostra que Campo Grande apresentou avanço de posicionamento em qualidade da informação contábil e fiscal, avançando 190 posições, saindo da 302ª para a 112ª colocação.

A Capital também apresenta excepcional desempenho na dimensão instituições e, principalmente, na dimensão economia.

Apesar do desempenho mediano do Centro-Oeste no ranking geral, Campo Grande se destaca como a principal cidade da região, ocupando a 1ª posição entre os municípios. A Capital se sobressai no contexto nacional, sendo a única da região entre os 100 melhores do país.

Capacitação e incentivo ao emprego

As capacitações oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande têm sido essenciais para fortalecer a economia e preparar a população para o mercado de trabalho. Mais de 10 mil jovens estão sendo alcançados através dos cursos da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), somando-se aos cursos oferecidos pela Escola de Educação Profissional da Funsat e à inauguração da Sala de Treinamento no Pátio Central Shopping.

Outro avanço significativo para Campo Grande foi a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, no dia 8 de agosto. Este projeto de lei institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e outras medidas.

