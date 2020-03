CDL e empresÃ¡rios discutem seguranÃ§a e pacificaÃ§Ã£o no comÃ©rcio central

Saiba Mais Cidade CDL CG auxilará lojistas que tiveram lojas destruídas durante carnaval

A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realizou na tarde de terça-feira (3), uma reunião entre empresários, empresários e autoridades para debater sobre a segurança e buscar soluções para a pacificação da área central de Campo Grande.

O presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, iniciou a reunião e convidou todos a serem ativos pois seria necessária a participação de todos “para ter alguma solução efetiva”, alegou.

Os empresários relataram suas frustações pela situação e também deram sugestões para a solução dos problemas partilhados, além de lamentarem a ausência de representantes da administração municipal de Campo Grande. Adelaido Vila, informou que ligou para o prefeito municipal, Marcos Trad, e enviou mensagens de whatsapp, para convidá-lo para participar da reunião.

A presidente da federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL-MS), Inês Conceição Santiago, reforçou a importância da união de todos, para que juntos, e de forma organizada, consigam fazer prevalecer seus direitos. A presidente também falou sobre o projeto Cidadão Integrado CDL, que tem auxiliado as forças de segurança a combater a criminalidade, por meio do compartilhamento de imagens de câmeras de segurança.

O presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, falou sobre a nova ala para a internação involuntária de dependentes químicos, que será inaugurada em breve e ajudará a minimizar o problema social que ocorre no centro da capital.

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Claudemir, apontou algumas atitudes que os comerciantes podem tomar para ajudar a evitar crimes de roubos e furto, entre eles a instalação de equipamentos de segurança.

O delegado da polícia civil Reginaldo Salomão lembrou a importância do registro do boletim de ocorrência para que as prisões sejam efetivadas e o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Cel Waldir Acosta, explicou como o efetivo é distribuído e quais os investimentos feitos na segurança pública, além de falar sobre o concurso que está em andamento. Já o comandante da Guarda, Gonzaga, informou as ações e atuação da Guarda Civil Municipal.

Ficou decidido na reunião, que os empresários irão utilizar o grupo de Whatsapp para troca de informações e decisão sobre as ações. Foi solicitado às forças de segurança estadual e municipal que reforcem o policiamento na região central. Outra decisão, será a criação de uma comissão para buscar soluções junto ao Governo do Estado, Prefeitura da Capital e Câmara de Vereadores.

