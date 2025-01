Curso de Manipulação de Alimentos abre inscrições dia 24 de janeiro na Capital

As inscrições para a primeira turma do ano para o curso gratuito de manipulação de alimentos, ofertado pela Prefeitura de Campo Grande, abrem nesta sexta-feira (24), com 25 vagas em duas turmas de horários diferentes.

O curso é realizado gratuitamente pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e orienta sobre as boas práticas de higiene e segurança alimentar, com abordagem em temas como a seleção de alimentos, o uso de utensílios, a limpeza e desinfecção e as normas de segurança para garantir alimentos seguros.

O curso está disponível para toda a população a partir dos 16 anos de idade e irá acontecer em datas diferentes. As aulas vão acontecer na sede da Vigilância Sanitária (ViSa) e serão ministradas no período matutino ou vespertino na Rua Antônio Maria Coelho, nº 76, Vila Planalto.

As aulas para o curso no período matutino acontecerão nos dias 6 e 7 de fevereiro. Já para os candidatos que optarem pelas aulas à tarde, será nos dias 10 e 11. Só terá direito ao certificado quem concluir as 9h/aula com 100% de presença.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.visaeduca.com entre 7h30 e 16h30.

O cronograma de matrículas para o ano todo já está definido pela ViSa, acontecendo quase sempre no dia 25 de cada mês, com a programação da aula definida para o início do mês seguinte.

