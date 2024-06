Detran-MS notifica motoristas que não renovaram exame toxicológico

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) passou a notificar os motoristas que não realizaram a renovação do exame toxicológico e fazem parte das categorias C, D e E em Mato Grosso do Sul.

O número passa a casa dos 20 mil condutores e a notificação se refere a multa administrativa automática prevista no Artigo 165-D do Código de Trânsito Brasileiro.

Vale lembrar que este é o quantitativo de condutores em situação irregular após o filtro que excluiu condutores que possuem bloqueio por morte, ou com idade superior a 70 anos.

A notificação de autuação traz todas as informações do condutor e do auto, e abre prazo para apresentação de defesa. "(...) A defesa, em duas vias, devidamente assinadas, deverá ser instruída com cópia do documento CNH". No Portal de Serviços Meu Detran, na aba "Infração", escolha a opção "Protocolar Recurso de Multa". A seguir basta preencher os campos solicitados.

A não realização do Exame Toxicológico é uma infração de trânsito classificada como gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH. De acordo com a Resolução do Contran Nº 1002/23, o exame é exigido para condutores das referidas categorias, independente do veículo que estiverem dirigindo, e se exercem ou não atividade remunerada.

O prazo para o primeiro grupo de motoristas profissionais com vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre janeiro e junho, terminou em 31 de março, e o segundo grupo, que trata dos condutores com vencimento da habilitação entre julho e dezembro, venceu no dia 30 de abril.

