Famílias do Mandela designadas para o Iguatemi I, recebem casas nesta sexta-feira

A entrega das primeiras casas no Iguatemi I acontecem nesta sexta-feira (5), pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

Ao todo, a área abrigará 38 famílias que foram atingidas pelo incêndio ocorrido na comunidade Mandela em novembro de 2023.

No último fim de semana, receberam as chaves de suas residências, moradores da área do José Tavares e Jardim Talismã. Além dessas,mais 30 famílias ainda receberão a entrega de residenciais no Iguatemi II

Serviço - Entrega de casas

Local: Rua Júlio Baís, esquina com a Rua Filomena Cáceres – Iguatemi I

Hora: 15h30

