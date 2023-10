JD1TV: Australiano esbanja conhecimento e tatua que MS não é MT

O australiano e influencer Simon Gurney está em Campo Grande fazendo vídeos sobre a culinária e deixou ser cartão de visita bem explícito ao esbanjar conhecimento sobre a divisão de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que completou 46 anos no dia 11 de outubro e chegou a fazer uma tatuagem em alusão a essa "confusão geográfica".

A frase escolhida para simbolizar a passagem do australiano foi "Mato Grosso do Sul não é Mato Grosso", que inclusive ele publicou a foto em suas redes sociais.

A confusão sempre gera discussões e até memes, mas Gurney mesmo sendo de fora, soube dizer bem as diferenças e explicar o contexto que existe por trás dessa situação. "Gente, chegamos em Campo Grande e muita gente me perguntando como está Mato Grosso, nunca fui para lá, quero conhecer. Não sou brasileiro, então eu não posso dizer, não cresci aqui, não sei como é ensinado na escola, mas Mato Grosso do Sul não é Mato Grosso", disse.

E logo na sequência, no vídeo publicado, ele dá uma verdadeira aula de geográfica e história ao apontar sobre a divisão dos dois estados que aconteceu em 1977.

"Eu estou em Campo Grande, que é capital de Mato Grosso do Sul, fazia parte do Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era um estado só que agora não é, faz 46 anos. Mato Grosso do Sul separou de Mato Grosso, então os Estados são diferentes, então eu não sei se por causa disso que tem essa confusão, mas Mato Grosso do Sul não é Mato Grosso", finaliza.

Nas publicações que ele fez durante esse final de semana, Simon fez questão de frisar que são dois estados com comidas, sotaques e histórias diferentes, mas que ambos "são cheios de natureza incrível e o clima é igual".

Nesta segunda-feira (16), o vídeo publicado pelo influencer australiano mostra ele provando um pouco do sobá, bastante conhecido e servido na cidade, principalmente na Feira Central de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também