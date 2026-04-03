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Homem passa mal enquanto nadava e morre afogado em rio de Três Lagoas

Testemunhas relataram que o homem havia sido internado recentemente por problemas cardíacos

03 abril 2026 - 09h51Brenda Assis
O caso aconteceu ontemO caso aconteceu ontem   (Reprodução/Julia News)

Um homem, ainda não identificado, morreu após se afogar no rio Jupiá, em Três Lagoas, na região Leste do Estado. O caso ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (2).

De acordo com informações do portal Fatos MS, a vítima estava dentro da água quando começou a passar mal e acabou submergindo. Uma jovem que passeava pelo local percebeu a situação e pediu ajuda ao pai, que conseguiu retirar o homem do rio.

Testemunhas relataram que o homem havia sido internado recentemente por problemas cardíacos, o que pode ter contribuído para o mal súbito.

Após o resgate, pessoas que estavam nas proximidades iniciaram manobras de reanimação até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar dos esforços, que duraram cerca de 30 minutos, a vítima não reagiu e morreu ainda às margens do rio.

Segundo relatos, o homem nadava normalmente momentos antes de passar mal e afundar. O caso deve ser apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.

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