JD1TV: Motorista de Voyage avança 'Pare', provoca acidente e capota na Vila Cruzeiro

Motorista de um Volkswagen Voyage, de 21 anos, capotou várias vezes o veículo após provocar um acidente no cruzamento das ruas Brasil com das Garças, na Vila Cruzeiro, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (24). Ele não teria respeitada a sinalização de 'Pare'.

A motorista do Ford Ka, segundo veículo envolvido, explicou ao JD1 Notícias que seguia pela rua das Garças, no caso a principal naquele trecho, e afirmou que o motorista não respeitou a sinalização e passou pelo cruzamento enquanto descia a rua Brasil.

Ainda para a reportagem, a condutora disse que mesmo freando, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o Voyage acabou capotando diversas vezes, parando no meio da rua Brasil.

Pelas informações apuradas no local, o motorista chegou a ficar desacordado por alguns momentos, mas recobrou a consciência. Equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo o motossocorro e a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), fizeram o resgate do rapaz, que estava com dificuldades para sair do veículo.

O motorista deve ser encaminhado para a Santa Casa em razão da dinâmica do acidente. Já a condutora do Ford Ka não apresentava ferimentos, mas estava bastante nervosa com o acontecimento.

Populares informaram ao JD1 Notícias que acidentes neste cruzamento é recorrente, uma vez que os motoristas não respeitam a sinalização de 'Pare'.

