Motoristas desviam de manifestação na BR-163 no Noroeste

Os carros e caminhões que estavam parados no bloqueio da BR-163, realizando durante uma manifestação na entrada do Bairro Noroeste, estão desviando da rodovia e seguindo caminho por ruas adjacentes à via.

Devido ao bloqueio, a fila de carros já alcança o Shopping Bosque dos Ipês, e motoristas agora buscam por rotas alternativas para seguirem com seus percursos.

À imprensa, os manifestantes haviam informado inicialmente que iriam bloquear a via por apenas 30 minutos, mas após não conseguirem conversar com as autoridades responsáveis, estão falando sobre aumentar a duração do bloqueio para 1 hora.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para vigiar a manifestação.

