Professora e marido que morreram em grave acidente em MG serão sepultados na Capital

Saiba Mais Polícia Ex-moradores de Chapadão do Sul morreram em acidente de moto em MG

A professora campo-grandense Kelly Fernandes Romeiro e o marido, Lutierri Silva de Lima, vítimas de um grave acidente de trânsito na quarta-feira (1°), na BR-251, em Minas Gerais, tiveram seus corpos transladados para Campo Grande, onde acontecerá o velório e o sepultamento.

O velório está marcado para começar às 13h na Capela Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, no bairro Universitário. O sepultamento do casal está previsto para ocorrer às 16h30, no Cemitério Memorial Park.

Nas redes sociais, a irmã de Lutierri lamentou o caso e disse que a imprudência no trânsito tirou a vida do irmão e da cunhada.

"Mais uma imprudência no trânsito levou vidas. Meu irmão Lutierri Silva de Lima e minha cunhada Kelly Fernandes Romeiro se foram, e deixaram a gente com o coração partido sem acreditar. Vocês vão deixar muita saudade", disse.

Conforme as informações do site O Correio News, o casal estava de moto quando foram atingidos por uma caminhonete que invadiu a contramão. Por conta do impacto, os dois foram violentamente arremessados ao chão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatando o óbito de Lutierri ainda no local. Enquanto isso, Kelly chegou a ser socorrida com hemorragia na região do fêmur e dor abdominal, porém, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

Kelly era formada na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e nascida em Campo Grande. Já Lutierri também se formou na mesma faculdade, na capital sul-mato-grossense, contudo, era natural de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Ex-moradores de Chapadão do Sul morreram em acidente de moto em MG

Deixe seu Comentário

Leia Também