Ex-moradores de Chapadão do Sul morreram em acidente de moto em MG

O casal Lutierri Silva de Lima e Kelly Fernandes Romeiro, ex-moradores de Chapadão do Sul, morreram durante um grave acidente ocorrido na quarta-feira (1°) a rodovia BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais.

Conforme as informações do site O Correio News, o casal estava de moto quando foram atingidos por uma caminhonete que invadiu a contramão. Por conta do impacto, os dois foram violentamente arremessados ao chão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatando o óbito de Lutierri ainda no local. Enquanto isso, Kelly chegou a ser socorrida com hemorragia na região do fêmur e dor abdominal, porém, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Passagem por Mato Grosso do Sul – Enquanto Lutierri tinha empresa no Polo Empresarial de Chapadão do Sul, Kelly era professora na cidade. Muito conhecidos, a morte dos dois viralizou em redes sociais do município.

