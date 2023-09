Adeus, frio! Última semana do inverno tem onda de calor com máximas de 43ºC em MS

O inverno 2023 chegará ao fim neste sábado (23), às 2h50 (horário de MS). Contudo, nem nesta última semana serão dias de frio. Isso porque uma nova e intensa onda de calor está encerrando o inverno no país, e diversas cidades poderão experimentar, mais uma vez, recordes de temperatura, incluindo Campo Grande.

Segundo a meteorologia, a atuação de um bloqueio atmosférico impedirá a chegada de frentes frias nos próximos dias, comuns para o período. Com isso, a maior parte do Brasil terá uma prolongada sequência de dias ensolarados e temperaturas acima do normal para essa época do ano, como aconteceu em agosto.

Entenda a nova onda de calor:

A atuação de um bloqueio atmosférico e áreas de baixa pressão térmica na Argentina impedirá o avanço de frentes frias, com exceção do estado do Rio Grande do Sul.

Em Campo Grande e demais cidades de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a previsão para a semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação do bloqueio atmosférico que irá favorecer a intensa onda de calor. No entanto, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao aquecimento diurno.

O destaque da previsão do tempo para a semana é a elevação das temperaturas com valores que podem atingir os 40-43°C. Aliado a previsão de altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-20%.

Beba água!

Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Nestes dias, há probabilidade para serem atingidos os recordes de temperatura máxima e os baixos valores de umidade relativa do ar no ano de 2023.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 39°C nas regiões sul e leste de MS. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas de até 43°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-24°C e máximas de até 37°C. Os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também