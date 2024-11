Aumento de nebulosidade pode trazer tempestades nesta sexta-feira em MS

Mesmo com calor e sol entre nuvens, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica possibilidade de chuvas para esta sexta-feira (29), com acumulados significativos acima de 35 mm/24h no estado.

Ao longo do dia, haverá aumento de nebulosidade e pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades, devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade.

Em Campo Grande, não se descarta pancadas de chuvas isoladas com temperatura máxima não passando dos 32°C.

São previstas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 30-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 25-28°C e máximas entre 34-38°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 24-26°C e máximas entre 31-35°C.

Os ventos atuam do quadrante norte (norte/noroeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

