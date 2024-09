Campo Grande passou 26 dias sem chuvas em agosto

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), divulgou as condições observadas no mês de agosto que foi de seca em todo o estado.

Em Campo Grande, foram registrados apenas cinco dias de chuva, somando 41,8, enquanto em agosto de 2023 foram 66mm. A maior precipitação na Capital foi no dia 9 de agosto, quando choveu 31 mm. Foram 26 dias sem chuvas.

Enquanto isso, o Município de Três Lagoas passou os 31 dias sem chuva, enquanto em 2023 foi 57,8 mm. Cassilândia, Rio Verde de Mato Grosso, Costa Rica, Ponta Porã e Chapadão do Sul também não tiveram chuva em agosto.

Aquidauana, Aral Moreira, e Dois Irmãos do Buriti, apesar de terem passado mais de 24 dias sem chuvas, foram os municípios com maior índice pluviométricos, com 57.40mm, 53.80mm e 58,60 mm de chuva respectivamente.

Ainda conforme o Cemtec, dos 45 municípios monitorados, 31 tiveram chuva abaixo da média e 14 acima da média no mês de agosto.

A seca é tão grande que de janeiro a agosto, o Estado bateu 9% da umidade relativa do ar. No deserto do Saara, por exemplo, no norte da África, a umidade do ar varia de 14% a 20%.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também