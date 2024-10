Chuva ajudou a limpar fumaça do céu de Campo Grande

Após dias marcados por um “fumaceiro” que tomou conta de Campo Grande, uma frente fria trouxe chuva que ajudou a dissipar a fumaça, limpando o céu da Capital e trazendo um alívio para os campo-grandenses.

No entanto, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, esse clima de chuva deve se manter somente até esta sexta-feira (11), que tem chances de chuvas fortes e trovoadas ao final da tarde em Campo Grande, Dourados, Sidrolândia, Ponta Porã e Rio Brilhante.

No sábado (12) e domingo (13), predominará Sol com nuvens variando, mas sem a chuva, com o mesmo se repetindo até segunda-feira (14), com a chuva retornando apenas na terça-feira (15).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existem a possibilidade de ventos de até 100 km/h e queda de granizo em maior parte do Estado ainda hoje, com boa parte das cidades que não estão afetadas se encontrando ao longo da fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também