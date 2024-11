Dados mostram que 2024 teve o outubro mais quente em 175 anos

Medições divulgadas pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa na sigla em inglês) apontaram que 2024 teve o segundo outubro mais quente em 175 anos, ficando 1,32 °C acima da média registrada no século 20.

Com isso, o mês de outubro deste ano fica atrás apenas do registrado em 2023, mas apenas com uma diferença muito pequena, de apenas 0,05°C.

A Noaa também apresentou os dados por continentes, com a América do Norte tendo o outubro mais quente em sua história, enquanto a Oceania e o Sul da África registraram o segundo mais quente.

Ainda conforme a Noaa, os dez primeiros meses de 2024 foram os mais quentes da história, na comparação com igual período de outros anos. A temperatura de janeiro a outubro foi 1,28 °C mais quente do que a média registrada no século 20.

O mês de outubro também levantou outro dado preocupante, ao registrar a menor cobertura de gelo em 46 anos.

