IFMS divulga locais de provas dos concursos para docentes e técnicos

O concurso público do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), para 81 vagas de docentes e técnicos-administrativos terá a aplicação das provas neste domingo (25). Os locais deve ser consultados no Cartão de Informações do Candidato no site do Instituto AOCP.

O cartão deverá ser impresso e levado no dia da prova que ocorre nas dez cidades onde estão localizados os campi do IFMS: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

De forma geral, os candidatos do concurso para técnicos-administrativos terão seus horários de prova divididos entre a manhã e a tarde, conforme o cargo pretendido. Já os candidatos aos cargos de professor realizarão a prova no período da tarde.

Abertura dos portões

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova.

Pela manhã, os portões dos locais de prova serão abertos às 7h15 e fechados, impreterivelmente, às 8 horas. O início da aplicação da prova objetiva está previsto para 8h15, com duração de quatro horas, incluindo o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

No período da tarde, os portões abrirão às 13h15 e fecharão às 14 horas. O início da prova objetiva está agendado para as 14h15, também com quatro horas de duração. Todos os horários são locais, referentes a Mato Grosso do Sul.

O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia seguinte à aplicação, 26 de maio.

Regras

O candidato deve levar caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto e o Cartão de Informação do Candidato.

Será permitido beber água e alimentar-se durante a realização da prova, desde que os itens estejam acondicionados em recipientes transparentes e sem rótulos.

As provas terão duração de quatro horas. Os candidatos poderão levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até o final do horário de aplicação.

