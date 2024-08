Fim de semana promete ter recorde de temperaturas em Campo Grande e MS

A previsão climática para esse final de semana é de extremo calor em razão de uma massa de ar seca e quente atuante em praticamente todo o país. Em Mato Grosso do Sul, haverá possibilidade de quebra de recorde de temperatura máxima em Campo Grande, além das máximas, estarem bem acima da média em outras cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo permanece firme com sol e poucas nuvens, com atuação de um sistema de alta pressão que favorece o tempo quente e seco.

A meteorologia ainda alerta sobre a possibilidade da umidade relativa do ar estar abaixo dos padrões e podendo ser prejudicial à saúde. Para o Cemtec, a expectativa é que a umidade esteja variando em 10% a 20% apenas neste fim de semana de onda de calor.

Além disso, essas condições impactam na saúde humana e no meio ambiente. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo em vegetação ou outros materiais, em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis à ocorrência de incêndios.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 22°C e máximas de 34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 26°C e máximas de 39°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 22°C e máximas de 38°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 25°C e máximas de 37°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também