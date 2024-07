Frente fria ganha 'sobrevida' e impõe mínima de 8°C nesta sexta-feira em MS

Se por um lado a quinta-feira enganou bem trazendo sol e até um tempo mais quente em algumas horas, a sexta-feira (12) promete ser o inverso, trazendo um tempo nebuloso e bastante gelado pela manhã e pela noite com uma nova massa de ar frio que impulsiona a frente fria e impõe queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que haverá continuidade das temperaturas amenas em boa parte do Estado, ganhando reforço dessa massa de ar frio, causando aumento de nebulosidade e frio, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste.

Não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro ou neblinas. Nas regiões citadas acima, com o acréscimo do extremo sul, existe a possibilidade da chuva aparecer novamente.

Estão previstas temperaturas mínimas de 8°C e máximas de 20°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas de 11°C e máximas de 20°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 15°C e máximas de 25°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 10°C e máximas de 18°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também