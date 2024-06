Inverno começa nesta semana e deve ter temperaturas acima da média em 2024

O inverno começa nesta sexta-feira (21), e a estação mais gelada do ano promete trazer alívio para as temperaturas que têm se mantido acima da média. Conforme a meteorologia, a massa de ar seco instalada sobre o Brasil deve se estender até o os últimos dias do outono. Mato Grosso do Sul tem promessa de inverno mais seco e até 4 graus mais quente.

O País está enfrentando um fenômeno chamado de veranico. São períodos de mais de quatro dias quentes no inverno ou no outono. Ao longo desses dias, a temperatura fica acima de média e o tempo se mantém seco, com poucos registros de chuva. Diante disso, o calor deve amenizar na transição para o inverno.

Segundo o meteorologista da Climatempo, Fábio Luengo, apesar da expectativa de frio nos primeiros dias de inverno, dias de muito frio não devem ser o padrão para a estação. "A previsão é que, por volta do dia 23 de junho, no primeiro fim de semana da próxima estação, as temperaturas fiquem mais baixas", alertou.

Segundo meteorologistas, não são esperados extremos de frio ou calor, mas sim um equilíbrio entre os dois. Há uma tendência para mais dias com temperaturas mais elevadas que o normal, mas ainda assim períodos de frio ao longo da estação.

Mato Grosso do Sul

Os últimos dias de outono indicam que a próxima estação será de baixa umidade no ar, devido à falta de chuva em Mato Grosso do Sul. O Estado está sob alerta da Defesa Civil para 'perigo potencial' diante da onde calor que atinge a região Centro-Oeste.

A partir da chegada do inverno, as chuvas tendem a ficar abaixo do esperado. Durante o inverno deste ano, as poucas chuvas ocorrerão de forma irregular, mal distribuídas e espaçadas.

Os índices da umidade do ar podem ficar abaixo de 20% entre os meses de julho e setembro, com temperaturas máximas acima dos 30 graus, até o final da estação.

Dias de frio

Apesar disso, ainda haverá períodos de frio. Um deles deve ocorrer no final deste mês de junho devido à chegada de massa de ar polar trazendo temperaturas baixas para as regiões Centro-sul, Norte e Nordeste de MS.

Entre os dias 10 e 15 de julho há possibilidade de termômetros abaixo dos 10 °C na Capital e abaixo dos 5 °C no Sul do Estado, onde há 80% de chances de geadas, principalmente em Ponta Porã, Amambai, Dourados, Paranhos, Eldorado, Mundo Novo, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sete Quedas.

Outro período de temperaturas baixas está previsto para a primeira semana de agosto entre as regiões Central, Sul e Sudoeste do estado, especialmente nos municípios de Porto Murtinho, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Jardim e Guia Lopes.

O prognóstico climático indica ainda que o inverno desde ano em Mato Grosso do Sul será de temperaturas entre 3°C e 4°C acima da média registrada na estação em anos anteriores.

