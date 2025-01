Lá vem chuva! Sexta-feira pode ser de mudança climática em MS

Mato Grosso do Sul deve encarar uma mudança climática nesta sexta-feira (31), no último dia de janeiro, isso porque há previsão de chuva para todo o estado e a tendência é que algumas regiões sejam atingidas por tempestades.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e aumento de nebulosidade e que se tornam possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

A situação ocorre devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

São esperados temperaturas mínimas de 21°C e máxima de 32°C para regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas ficam em 23°C e as máximas ficam entre 29°C e 34°C.

Já nas regiões do Bolsão e norte, as mínimas ficam em 22°C e as máximas sobem para 30°C, assim como Campo Grande que terá máxima de 28°C.

