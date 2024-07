"Lerigou": Campo Grande registrou sensação de -4ºC nesta madrugada

Calma aí Elsa: Com uma frente fria atuando no Estado, os campo-grandenses já aguardavam a chegada do frio durante os últimos dais, mas nada os preparou para o “gelo” na madrugada deste sábado (13), quando os termômetros marcaram 9ºC, com sensação térmica que ficou abaixo dos -4ºC na Capital.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que, na madrugada deste sábado, por volta das 4h, os termômetros marcavam 9,4ºC na Capital, com a sensação térmica chegando aos -4,1ºC.

Uma comparação realizada pelo JD1, com os dados meteorológicos de outras capitais brasileiras, aponta que Campo Grande teve, possivelmente, a madrugada mais fria dentre todas elas.

Porto Alegre “empatou” com a Cidade Morena, também registrando uma mínima de 9ºC, porém, devido a sensação térmica, a capital sul-mato-grossense pode ter sido a mais fria.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também