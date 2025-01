Planalto avalia nesta semana, possibilidade de lançar propaganda sobre o Pix

Depois de revogar o ato normativo que alterava as regras de fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras, especialmente no que diz respeito ao Pix, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a se reunir com a comunicação do governo todos os dias.

A conversa gira em torno da possibilidade de lançar uma campanha de esclarecimento sobre o Pix, de acordo com auxiliares do Planalto. O governo tem avaliado a necessidade e medido o termômetro das redes.

A publicidade seria para explicar, novamente, que o ato normativo não cria uma taxação sobre o Pix, que o meio é seguro e que está mantido o sigilo.

A dúvida é se a campanha pode mobilizar uma nova onda de desinformação e levantar polêmicas que têm perdido projeção.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também