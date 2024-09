Primeiro dia de Primavera: domingo será de tempo firme e calor em MS

A previsão indica um dia ensolarado e seco, com a presença de um sistema de alta pressão que promete aquecer ainda mais o Estado. As temperaturas podem alcançar entre 37°C e 43°C, com umidade relativa do ar em níveis alarmantes, variando entre 10% e 30%.

Nesse contexto, é fundamental que a população se mantenha hidratada, evite a exposição ao sol durante os horários mais quentes e umidifique os ambientes.

As mínimas variam de 20°C a 28°C, com Campo Grande registrando mínimas entre 24°C e 26°C. As máximas, por sua vez, deverão ficar entre 35°C e 43°C, especialmente nas regiões pantaneira e sudoeste. Ventos poderão soprar entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h.

Diante desse cenário, as autoridades alertam para o aumento do risco de incêndios florestais e pedem que a população não inicie queimadas. O momento é de cautela e prevenção.

