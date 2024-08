Calor não dá trégua e sexta-feira é de tempo seco e baixa umidade em MS

O calor não dá trégua em Mato Grosso do Sul e prova disso que a sexta-feira (2) promete ter temperaturas superando a barreira dos 37°C, não levando em consideração a sensação térmica em algumas regiões. Outro ponto detalhado é que o tempo fica seco e a umidade bastante baixa.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) reforça a situação para os incêndios, pois podem ocorrer rajadas de ventos mais intensas, porém não associadas a danos, mas que potencializam a propagação mais rápida dos focos de incêndio.

A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Além das temperaturas acima da média, a umidade relativa do ar estará baixa, principalmente no período da tarde.

Conforme informações da Estação Meteorológica da Qualidade do Ar (EMQar), da UFMS, essas condições também aumentam os poluentes na atmosfera e, para os próximos dias, a qualidade do ar deve piorar no estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre de 18°C e máximas de 34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 23°C e máximas de 37°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 21°C e máximas de 36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 21°C e máximas de 34°C.

Devido à presença do ar seco são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir mais de 20°C de variação no mesmo dia, em algumas regiões do estado.

