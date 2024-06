Sexta-feira promete calor intenso no primeiro dia de inverno em MS

O calor não dá nenhuma trégua para Mato Grosso do Sul e com o clima bastante seco, a tendência é que o tempo permaneça estável, com sol e pouca variação de nebulosidade, devido à atuação de uma grande massa de ar quente e seco que cobre a região central do país.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esperam-se elevadas amplitudes térmicas, diferença entre temperatura máxima e a mínima, podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 16°C e máximas de 33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 19°C e máximas de 36°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 19°C e máximas entre 35°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20°C e máximas de 31°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

"As condições meteorológicas previstas e a situação climática atual são extremamente favoráveis para ocorrência dos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul e, nesse sentido, é muito importante que a população evite a ignição, não colocando fogo em nenhuma situação", diz o Cemtec.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também