Terra enfrenta seu 12º mês consecutivo de recordes de calor

Cientistas do observatório europeu Copernicus anunciaram, nesta quarta-feira (5), que maio de 2024 marcou o décimo segundo mês consecutivo de recordes de calor na Terra, levando em consideração a temperatura média do planeta.

Essa alta nas temperaturas é uma tendência que o planeta vem seguindo desde junho de 2023, registrando um mês mais quente a cada novo período, algo apontado por autoridades e cientistas como um indicativo que vivemos uma emergência climática.

“É chocante, mas não surpreendente que tenhamos alcançado essa sequência de 12 meses. Estamos vivendo em tempos sem precedentes, mas também temos habilidades sem precedentes para monitorar o clima e isso pode ajudar a informar nossas ações”, disse Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S).

Ainda segundo o Copernicus, maio de 2024 foi o maio mais quente da história. Além disso, a temperatura média global nos últimos doze meses é a mais alta já registrada, ficando 0,75°C acima da média de 1991-2020 e 1,63°C acima da média pré-industrial de 1850-1900.

