Comportamento

Com passaporte de R$ 35, Vitinho Park estreia nesta sexta na Capital

Parque chega ao Bosque dos Ipês com atrações radicais, familiares e infantis; promoção é válida somente nesta sexta-feira

03 dezembro 2025 - 17h12
Conhecido por uma variedade de brinquedos, o parque itinerante roda o Brasil há 38 anos levando diversãoConhecido por uma variedade de brinquedos, o parque itinerante roda o Brasil há 38 anos levando diversão   (Foto: Divulgação)

O Vitinho Park está de volta em Campo Grande, instalado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, o parque chega à Capital repleto de atrações clássicas e radicais nesta sexta-feira (5), com uma novidade pra lá de especial, passaporte promocional a R$ 35. Mas, essa condição vale apenas para esse dia, que será a estreia.

Conhecido por uma variedade de brinquedos, o parque itinerante roda o Brasil há 38 anos levando diversão, emoção e experiências inesquecíveis para públicos de todas as idades.

Para marcar a estreia, o Vitinho Park lançou um passaporte promocional de R$ 35, que garante acesso ilimitado a todos os brinquedos. A compra é exclusivamente online e válida apenas até esta sexta-feira, pelo site oficial.

Entre as atrações radicais, o público poderá curtir Montanha-russa, Love Taxi, Tagadisco, Crazy Dance, Kamikaze, Fly Zone e Skip Dance. Para quem prefere diversão moderada, opções como Disco Car, Barco Pirata, Brucomela e Tele Combate também estarão disponíveis.

As crianças ganham atenção especial, com oito brinquedos infantis projetados para garantir segurança e encantamento. O parque funciona de segunda a sexta, das 19h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados em duas sessões: das 14h às 17h e das 17h às 22h.

