De Vintage Culture a feiras culturais: veja o que fazer neste sÃ¡bado em Campo Grande

Campo Grande terá um fim de semana movimentado, com opções para todos os gostos e idades. A programação reúne feiras culturais, eventos gastronômicos, apresentações musicais, espetáculos e atividades ao ar livre espalhadas por diferentes regiões da cidade.
Entre os destaques estão feiras tradicionais, encontros culturais, eventos dedicados ao Dia da Mulher, apresentações artísticas e atrações musicais.
SÁBADO (7)
Vintage Culture - Natural de Mato Grosso do Sul, o DJ Vintage Culture retorna a Campo Grande para mais uma apresentação. A noite também contará com sets dos DJs Jorge Hansen, Rocker e Doozer.
Horário: 22h
Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 120
Bazar Solidário - No segundo dia do evento, o bazar segue arrecadando recursos para o Instituto ACIESP com produtos doados pela Receita Federal. Entre os itens disponíveis estão perfumes, eletrônicos, roupas, bolsas e acessórios.
Horário: 8h às 16h
Local: Av. dos Cafezais, 01 (Estacionamento Fort Atacadista)
Entrada: gratuita
Feira Ziriguidum - O evento reúne atrações culturais e performances artísticas, incluindo a coletiva “Trans pra Frente” e apresentações de dança do ventre com Adriele Linares e Marli Oliveira.
Horário: 16h às 22h
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: gratuita
Expo Noivas MS - Considerado o maior evento do setor de casamentos em Mato Grosso do Sul, reúne fornecedores de vestidos de noiva, decoração, fotografia, filmagem e outros serviços, além de performances e apresentações.
Horário: 17h às 23h
Local: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 (Bosque Expo)
Entrada: gratuita
Violada do Sansão - O evento reúne amantes do modão com shows das duplas Thulio e Thiago, Carla e Júnior, Marcos e Adriano e Sócrates e Matheus.
Horário: 16h
Local: R. Américo Carlos da Costa, 320 (Acrissul)
Entrada: R$ 80 (inteira – primeiro lote)
Flashback MS DJs - O Círculo Militar recebe os DJs Marquinhos Espinosa, Mario Hisano, Lucas de Lima, Sammy e convidados para uma noite dedicada aos clássicos do flashback.
Horário: 22h
Local: Círculo Militar (Av. Afonso Pena, 107)
Entrada: R$ 30 antecipado / R$ 40 na hora
Sábado Delas - O Ponto Bar promove uma noite em homenagem ao Dia das Mulheres, com lineup feminino e entrada gratuita para mulheres durante toda a noite.
Horário: 20h
Local: R. Dr. Temistocles, 103 (Ponto Bar)
Entrada: R$ 10 para homens