JD1TV: Do Exército à tatuagem, tatuador da Capital transforma paixão por desenho em profissão

Apaixonado por desenho desde a infância, Leonardo de Abreu encontrou na tatuagem uma forma de expressão e um novo caminho profissional. Antes de se tornar tatuador, ele serviu por oito anos no Exército Brasileiro, onde conciliou a vida militar com o início de sua carreira.

A carreira militar começou aos 18 anos, quando ingressou no Serviço Militar Obrigatório. Após dois anos como soldado e mais seis anos como cabo, acumulou experiência na instituição.

Foi nos seus últimos dois anos no Exército que surgiu a paixão pela tatuagem. O ponto de virada aconteceu ao visitar o Campo Grande Tattoo Fest, uma convenção anual de tatuagem. O evento o inspirou a estudar mais sobre a profissão e a começar a praticar.

A transição de profissão não foi simples. A família e os amigos ficaram surpresos com a mudança. No entanto, Léo seguiu determinado, investindo em cursos para aprimorar sua técnica.

