MMA de celebridades: Pobre Loco luta na 3ª edição do 'Fight Music Show' em agosto

No dia 26 de agosto, acontecerá a terceira edição do Fight Music Show. O espetáculo reúne lutas de boxe e MMA com estrelas das modalidades e celebridades, e desta vez, o marombeiro Pobre Loco também subirá no ringue em confronto de fisiculturistas. Ao JD1, o Campo-grandense, que atualmente conta com 1,2 milhões de seguidores no Instagram, falou sobre as expectativas para a luta.

O evento de alto nível, que tem como um dos patrocinadores o Platincasino, foi um sucesso logo na sua primeira edição, que registrou a luta entre Whindersson Nunes e Acelino Popó. Desde então, cresceu e ainda não chegou ao ápice da ascensão, já que, a cada nova edição, vem se superando com criatividade e inovação.

"O dia está chegando e vai ser um evento muito da hora. A primeira edição fez a luta do Whindersson contra o Popó, além de influencers", relembrou ele.

À reportagem, ele contou como foi desafiado para o confronto. "Para essa edição eles queriam dois lutadores 'marombas' e influencers. O Rey Physique será o meu adversário nessa luta, mas não ia ser assim. Na verdade, ele iria lutar contra o Filipe Marins, mas tudo mudou quando a galera do meu Instagram me perguntou o que eu achava dessa luta. Foi então que me pronunciei, falando que o Rey Physique ia levar um pau do Filipe, e isso gerou uma repercussão. O Rey Physique não gostou do meu comentário nas redes sociais e me desafiou para essa luta no Instagram dele", contou.

Diante das provocações, o público passou a pedir por esse confronto, fazendo com que a organização desistisse de Filipe Marins e convidasse Pobre Loco para o embate. "Eles me colocaram no lugar do Filipe e agora vamos pra cima! Vai ter também várias pessoas importantes, como o Popó, Jr. Dublê, MC Livinho e Dinho Alves, entre outros", detalhou.

Vale lembrar que nas edições anteriores, vários artistas marcaram presença para assistir as lutas, como o cantor Wesley Safadão, o humorista Tirullipa, entre outros. "Nessa edição também esperamos por eles e vários outros, vai ser um grande dia. Vamo com tudo!", finalizou Pobre Loco à reportagem.

A luta principal da noite será um confronto entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o youtuber Jr. Dublê, que já foi dublê do ator Vin Diesel e conhecido por seus vídeos de pegadinha.

O evento conta na co-luta principal com um duelo pelo cinturão dos influencers. O cantor Dynho Alves, dono do título, encara o também cantor MC Livinho. Já no ramo do esports, Felipe "brTT" - hexacampeão brasileiro de League of Legends (LoL) - fará a primeira disputa no boxe diante do músico Caio Nog.

Confira sobre o Fight Music Show 3:

- Popó x Jr. Dublê (boxe);

- Dynho Alves x MC Livinho (boxe);

- Ppobre Loco x Rey Physique (boxe);

- Felipe brTT x Caio Nog (boxe);

- Rodrigo Ruiz x Munra (boxe);

- Nicolle Caliari x Carolina Jiménez (MMA);

- Marcel Adur x João Lucas Marreta (MMA);

- Johnatha Guido x Hilário Silva (MMA);

- Rafael Miniman x Diogo Silva Pink (MMA);

- Guilherme Pat x Leandro Moreira (MMA);

A luta será no dia 26 de agosto de 2023, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site!

