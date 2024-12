Natal Solidário: Times Enactus da UFMS promovem campanha de arrecadação de brinquedos

A partir desta terça-feira (10), os times Enactus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em parceria com o projeto social Engenheiros do Amor, promovem uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas até 25 de dezembro em pontos de coleta distribuídos na CPaq (Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana), CPNA (Nova Andradina) e CPan (Pantanal).

As doações podem ser feitas por toda a comunidade, por meio de brinquedos novos ou usados, desde que estejam em boas condições.

O professor conselheiro do Time Enactus de Campo Grande, Geraldino Carneiro de Araújo, evidenciou a solidariedade como forma de transformação social. "O Time Enactus UFMS Campo Grande tem firmado parcerias com outros projetos e iniciativas, entendemos que todos ganham quando se unem em uma ação", afirmou.

O estudante do Curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia e gestor de projetos do Time Enactus de Campo Grande, Khayo de Paulo Bispo, enfatizou que a ação reforça a colaboração entre as equipes. "Queremos que isso se torne uma atividade contínua nos times", ressaltou. "Expandindo a arrecadação para todos os times Enactus UFMS geramos ainda mais impacto. Cada time é responsável por destinar os brinquedos para um projeto social ou comunidade da sua escolha", acrescentou.

Na Cidade Universitária, os pontos de coleta estarão localizados na Biblioteca Central (setor 1), no prédio das pró-reitorias (setor 2), na Escola de Administração e Negócios (setor 3) e na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (setor 4). Já no CPaq e no CPNA, os pontos de coleta serão nas bibliotecas, enquanto no CPan haverá pontos de arrecadação nas entradas das unidades 1 e 2, assim como na entrada do Restaurante Universitário.

