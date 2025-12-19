Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026

Campo Grande vai receber um dos maiores shows de sua história. O Guns N’ Roses se apresenta no dia 9 de abril de 2026, no Autódromo Orlando Moura, como parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. A apresentação marca a entrada definitiva da capital sul-mato-grossense no circuito dos grandes shows internacionais.

A confirmação do show ocorre após um período de recordes da banda, com estádios lotados ao redor do mundo e forte mobilização dos fãs brasileiros por novas datas no país. A expectativa é de grande público e impacto direto na economia local, principalmente nos setores de turismo, hotelaria e serviços.

Venda de ingressos

A venda dos ingressos será feita em etapas, pelo site Bilheteria Digital. Durante a venda geral, também haverá ponto físico no Shopping Bosque dos Ipês, enquanto durarem os ingressos disponíveis para compra presencial.

Confira o cronograma:

Pré-venda Fã Clube Oficial: 21 de dezembro, a partir das 8h

Pré-venda Experience: 22 de dezembro, das 8h às 10h

Pré-venda Grupo VIP: 22 de dezembro, das 9h30 às 10h

Venda geral: 22 de dezembro, a partir das 10h

Preços

Os ingressos custam entre R$ 285 e R$ 1.500, de acordo com o setor escolhido, segundo a organização do evento.

Veja os valores:

Arena: a partir de R$ 285

Front Stage: a partir de R$ 595

Camarotes: a partir de R$ 890, com área reservada, bares e banheiros exclusivos

Experience (Front Stage + open bar e open food): a partir de R$ 1.500

Setor exclusivo para maiores de 18 anos

Bangalôs: valores sob consulta com a produtora

Estrutura

O Autódromo Orlando Moura será adaptado para receber uma superprodução internacional, com estrutura de som, luz e cenografia desenvolvida especialmente para a turnê. A organização afirma que o espaço será transformado para garantir uma experiência de alto padrão ao público.

O show do Guns N’ Roses deve atrair fãs de diversas regiões do país e de países vizinhos, consolidando Campo Grande como destino para grandes eventos musicais.

