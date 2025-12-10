Jack Mourão recebe Adriel Santos na 4ª edição do 'Sala de visita#expandida'

Nesta quinta-feira (11), às 20h, a artista da dança Jack Mourão recebe o músico Adriel Santos para o procedimento#11 da 4ª edição do projeto Sala de visita#expandida. A apresentação será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo YouTube, com apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC/2024).

Desde 2021, Sala de Visita transforma o espaço doméstico em palco, explorando dança, improvisação e integração artística. Nesta edição expandida, Jack convida artistas de diferentes linguagens, experimentando novos espaços e ampliando os encontros performativos.

Adriel Santos, percussionista, baterista e engenheiro de áudio autodidata, acumula mais de 20 anos de experiência na música nacional e local. Atualmente, integra o grupo EL Trio e acompanha artistas de Campo Grande, além de produzir trabalhos a distância.

O projeto também chegou às salas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com a vivência Diálogos Expandidos para estudantes de Teatro e Dança durante a Mostra de Verão 2025.

