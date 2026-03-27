Lançamento da 4° Corrida dos Poderes acontece neste domingo com show de Guga Borba

O lançamento da 4ª edição da Corrida dos Poderes será realizado neste domingo (29), em Campo Grande, com programação aberta ao público na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 16h30.

Entre as atividades previstas está o “treinão”, com caminhada de 3 km e corrida de 5 km. A concentração começa às 16h30 e a largada está marcada para 17h. A programação inclui ainda show ao vivo de Guga Borba e banda, às 18h30, além de espaço kids, praça de alimentação com food trucks e sorteio de brindes.

A Corrida dos Poderes reúne servidores públicos e comunidade em geral e vem registrando crescimento no número de participantes. Em 2025, o evento contou com 4.200 inscritos.

As inscrições para a corrida já estão abertas.

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