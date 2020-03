ApÃ³s instabilidade, site da Nota MS Premiada segue normal

O site "Nota MS Premiada" enfrentou instabilidades neste sábado (29), data em que foi divulgado o número da nota fiscal dos ganhadores de R$ 300 mil.

De acordo com o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), Amarildo Cruz, o problema ocorreu devido a uma sobrecarga de acessos no dia da divulgação das dezenas sorteadas na mega-sena.

De acordo com Amarildo o número de visitantes ao portal superou o esperado, “em um espaço de 48 horas foram registrados 6 milhões de acessos, a gente não imagina essa quantidade, mas é um problema que durou cerca de 12 horas e já foi resolvido”.

Saiba se você ganhou

Os Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) dos ganhadores só serão revelados nesta terça-feira (3), mas já é possível saber se você é o sortudo da vez, isso porque o sorteio dos R$ 300 mil acontece de acordo com a mega-sena.

O consumidor que registrou uma nota fiscal com os mesmo números das dezenas da mega sena é o vencedor do prêmio, para isso basta acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e clicar no local escrito “Confira se você foi sorteado nos últimos 90 dias” e inserir o seu CPF.

Como funciona o sorteio

Como explica no próprio site da Nota MS Premiada, as pessoas que tiveram uma nota com o mesmo valos das seis dezenas da mega-sena irão dividir o prêmio de R$ 100 mil, os que acertarem a quina irão dividir R$ 200 mil.

Caso ninguém ganha os valor das seis dezenas, essa quantia é somada aos R$ 200 mil, gerando um valor total de R$ 300 mil, que será dividido entre os ganhadores da quina.

Deixe seu Comentário

Leia Também